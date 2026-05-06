Остапенко впервые за почти 10 лет выиграла матч, отдав лишь один гейм

36-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко впервые с 2016 года выиграла матч на уровне тура WTA, отдав сопернице только один гейм.

Сегодня, 6 мая, Остапенко провела матч первого круга «тысячника» в Риме, где с «баранкой» (6:0, 6:1) обыграла соперницу из Италии Лукрецию Стефанини, занимающую в мировом рейтинге 154-е место.

Последний раз Остапенко проводила матч с лишь одним отданным геймом 7 июня 2016 года на травяном турнире в Хертогенбоше (Нидерланды), где обыграла сербку Йовану Якшич в первом круге (6:1, 6:0).

Во втором круге турнира в Риме Остапенко сразится с шестой ракеткой мира американкой Амандой Анисимовой.