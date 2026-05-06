Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв объяснил, почему почти не играет с Хачановым на парном «Мастерсе» в Риме

Андрей Рублёв объяснил, почему почти не играет с Хачановым на парном «Мастерсе» в Риме
14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сообщил, что не выступит в Риме «Мастерсе» в парном разряде со своим соотечественником Кареном Хачановым, а также объяснил, почему было принято такое решение.

— В Мадриде вы с Кареном не заявились на пару, объяснив это неудобным расписанием этого турнира. А в Риме вы заявились?
— Тоже нет.

— Давно так они начали парные матчи ставить поздно — со второй недели?
— Я, кстати, не знаю. Но мне кажется, здесь в том году, по-моему, тоже было позже. Не проверял на 100%, поэтому не хочу говорить. Но в любом случае в Риме редко играли, потому что если мы проигрывали одиночку, не хотели ради пары оставаться здесь, потому что «Ролан Гаррос» уже близко. То есть мы приоритет отдавали всё-таки восстановлению и подготовке к «Ролан Гаррос». Поэтому в Риме и так редко играли пару, — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

