Александр Шевченко вышел во второй круг «Мастерса» в Риме, где сразится с Хачановым

85-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко вышел во второй круг турнира категории «Мастерс» в Риме, обыграв соперника из Аргентины Камило Уго Карабельи, занимающего в мировом рейтинге 61-е место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 46 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:5).

По ходу матча Карабельи подал навылет один раз, допустил четыре двойные ошибки, а также реализовал три брейк-пойнта из шести. Шевченко сделал четыре эйса, допустил шесть двойных ошибок и сумел реализовать 4 брейк-пойнта из 11.

В следующем круге Шевченко сразится с россиянином Кареном Хачановым.