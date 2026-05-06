Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Камило Уго Карабельи — Александр Шевченко, результат матча 6 мая 2026, счёт 0:2, 1-й круг; ATP 1000 Рим

Александр Шевченко вышел во второй круг «Мастерса» в Риме, где сразится с Хачановым
Комментарии

85-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко вышел во второй круг турнира категории «Мастерс» в Риме, обыграв соперника из Аргентины Камило Уго Карабельи, занимающего в мировом рейтинге 61-е место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 46 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:5).

Рим (м). 1-й круг
06 мая 2026, среда. 14:00 МСК
Камило Уго Карабельи
Аргентина
Камило Уго Карабельи
К. Уго Карабельи
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 5
6 		4 7 7
         
Александр Шевченко
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко

По ходу матча Карабельи подал навылет один раз, допустил четыре двойные ошибки, а также реализовал три брейк-пойнта из шести. Шевченко сделал четыре эйса, допустил шесть двойных ошибок и сумел реализовать 4 брейк-пойнта из 11.

В следующем круге Шевченко сразится с россиянином Кареном Хачановым.

Сетка "Мастерса" в Риме
Материалы по теме
Первый матч с Циципасом и полуфинал с Синнером? Путь Медведева по сетке «Мастерса» в Риме
Первый матч с Циципасом и полуфинал с Синнером? Путь Медведева по сетке «Мастерса» в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android