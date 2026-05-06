Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как проходит адаптация к «Мастерсу» в Риме (Италия).

«Я прилетел в субботу из Мадрида, поэтому уже здесь какое-то время нахожусь. Тренируемся, готовимся к турниру, то есть ничего особенного не происходит. Всё хорошо, всё нравится, а там уже посмотрим, как турнир сложится», – сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Медведев начнёт свой путь на турнире в Риме с матча второго круга, в котором ему предстоит сыграть с победителем встречи между греком Стефаносом Циципасом и чешским теннисистом Томашем Махачем.