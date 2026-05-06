Захарова рассказала, как выстраивает тренировочный процесс во время сезона

81-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова рассказала, что из-за плотного календаря турниров ей приходится выстраивать тренировочный процесс практически по всему миру.

— Кто сейчас входит в твою команду и где ты готовишься обычно, где базируешься?

— Ой, базируюсь я, наверное, по всему миру. Но когда домой приезжаю — сейчас живу в Москве, так как у меня отец переехал туда, теперь мы там, — то тренируюсь там. Снимаю корты в разных местах — как получается, в общем. Тренируюсь, провожу три-четыре тренировки дома и еду на другой турнир, потому что пока доберёшься до другого турнира… У нас получаются перелёты очень долгие. Из-за этого я передвигаюсь по всем турнирам — где-то похуже выступаю, тогда там тренируюсь больше и потом еду опять на следующий турнир, – сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.