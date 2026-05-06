Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Кривые максимально». Андрей Рублёв оценил качество кортов на «Мастерсе» в Риме

«Кривые максимально». Андрей Рублёв оценил качество кортов на «Мастерсе» в Риме
Комментарии

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оценил качество кортов на «Мастерсе в Риме, отметив, что у покрытия есть серьёзные проблемы с отскоком мяча.

— Как тебе корты здесь в этом году? Карену, например, они как-то не очень...
— Здесь всегда, на самом деле, корты были такие — не очень.

— А что именно в них не так?
— Да даже банальный отскок — они кривые максимально. Но это всегда так было. То есть удивляться, что каждый год тут одно и то же — это тоже уже было бы как-то странно. Я понимаю, если б они всегда были бы хорошие, и тут они стали такие. А когда они всегда, мягко говоря, не очень, то чего уж тут?

— Слышал версию, что римские корты из «Мастерсов» — самые близкие по своему типу к «Ролан Гаррос». Есть такое?
— Нет, вообще не вижу схожести. Не знаю, сейчас как-то в последние годы в Париже, особенно если ты не играешь на стадионе, то там вообще как будто ты не на грунте играешь — там скользко, бетон, а самого песка особо и нет. Даже не знаю, на что это похоже… Да ни на что. Они как-то изменились. Даже до пандемии, если ты на стадионе, то там уже играешь, там уже чуть грунта побольше, такое какое-то более грунтовое покрытие получается. А на маленьких кортах песка почти нет. Не знаю, посмотрим, как будет в этом году. Но последние года два-три грунта там вообще как будто нет, – сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Материалы по теме
«С Маратом начали тренироваться. Пока всё хорошо, весело». Рублёв — на «Мастерсе» в Риме
Эксклюзив
«С Маратом начали тренироваться. Пока всё хорошо, весело». Рублёв — на «Мастерсе» в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android