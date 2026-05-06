81-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова рассказала на каких теннисисток хотела бы быть похожей по стилю игры, отметив, что в детстве ориентировалась на пятикратную чемпионку турниров «Большого шлема» россиянку Марию Шарапову.

— Как ты свой стиль охарактеризуешь? На что делаешь упор в своей игре? На какую теннисистку ты хотела бы быть больше похожа?

— Ну, мой стиль с детства атакующий. Из-за этого люблю саму атаку, люблю, когда сама забиваю мяч. Получаю от этого истинное удовольствие. С детства мне нравилась Мария Шарапова. Я больше, наверное, равнялась на неё. А сейчас мне и Арина Соболенко нравится — как она мощно отыгрывает. Но всё же у меня, мне кажется, свой какой-то стиль игры. Не могу сказать, что я прямо похожа на каких-то игроков, – сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.