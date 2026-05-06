Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Захарова рассказала, на каких теннисисток хотела бы быть похожей по стилю игры

Анастасия Захарова рассказала, на каких теннисисток хотела бы быть похожей по стилю игры
Комментарии

81-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова рассказала на каких теннисисток хотела бы быть похожей по стилю игры, отметив, что в детстве ориентировалась на пятикратную чемпионку турниров «Большого шлема» россиянку Марию Шарапову.

— Как ты свой стиль охарактеризуешь? На что делаешь упор в своей игре? На какую теннисистку ты хотела бы быть больше похожа?
— Ну, мой стиль с детства атакующий. Из-за этого люблю саму атаку, люблю, когда сама забиваю мяч. Получаю от этого истинное удовольствие. С детства мне нравилась Мария Шарапова. Я больше, наверное, равнялась на неё. А сейчас мне и Арина Соболенко нравится — как она мощно отыгрывает. Но всё же у меня, мне кажется, свой какой-то стиль игры. Не могу сказать, что я прямо похожа на каких-то игроков, – сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Материалы по теме
«В детстве мне нравилась Шарапова, а сейчас — Соболенко». Захарова — после камбэка в Риме
Эксклюзив
«В детстве мне нравилась Шарапова, а сейчас — Соболенко». Захарова — после камбэка в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android