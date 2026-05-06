«Нечто особенное». Андрей Рублёв рассказал об отношении к Риму

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о своём отношению к Риму, отметив богатую историю города и его красоту для туристов.

— Мы сейчас в Риме. Как ты относишься к этому городу?
— К городу — вообще шикарно. Сейчас мне особо нечего сказать, ведь мы только что прилетели. А вообще я его люблю. В целом это реально классный город. Как туристу здесь находиться вообще шикарно. Всё красивое — такая история! То есть в любом случае остаться тут побыть надо. Я тут в прошлом году даже образовывался немного. Проиграл рано, была пара дней у меня — сходил на пару экскурсий. Здесь много чего можно посмотреть и нужно, потому что город с очень-очень большой историей. Такие города — всегда нечто особенное. В целом, получается, мы изучаем историю, ощущаем её, – сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

