Анастасия Захарова рассказала о своём положении среди игроков топ-уровня

81-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова рассказала, как складывается её взаимодействие с игроками топ-уровня в туре, отметив различия в подходе к тренировкам между сеяными теннисистками и остальными.

– Ты в туре осваиваешься, в сотню вошла, варишься среди топовых игроков. Тебя уже воспринимают как равную среди своих? Больше ли узнаёшь девчонок из тех, кто сейчас из топ-100, топ-50?

— Хм, ну нет. Не скажу, что меня так воспринимают, однако я тренируюсь с ними, как-то мы общаемся. Но мне кажется, они настроены, получается, так, что сеяные стараются заниматься с сеяными, то есть стараются договориться на тренировку. Но они, конечно, смотрят, кто дальше по сетке и не попадут ли друг на друга. В общем, у них свои планы тренировок. У меня пока такого нет. Мне кто предложит, я с тем и играю, или кому-то я предложу — кто свободен, – сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.