Юлия Путинцева не смогла выйти во второй круг «тысячника» в Риме
77-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Риме (Италия), уступив на старте чешке Терезе Валентовой (48-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 2:6.
06 мая 2026, среда. 17:10 МСК
Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. За время матча Валентова не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 13. Юлия Путинцева сделала в игре один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.
Во втором круге турнира в Риме Тереза Валентова сыграет с американской теннисисткой Кори Гауфф.
