«Матч получился неплохим». Медведев — о посещении игры «Атлетико» — «Арсенал»

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев рассказал о посещении полуфинального матча Лиги чемпионов между «Атлетико» Мадрид и «Арсеналом», отметив атмосферу на стадионе. Медведев посетил первый матч между командами, который состоялся 29 апреля и завершился вничью — 1:1. «Арсенал» одержал победу во второй игре (1:0) и вышел в финал Лиги чемпионов.

— Даниил, в Мадриде ты говорил, что если далеко не пройдёшь по сетке, воспользуешься случаем и сходишь на полуфинал Лиги чемпионов «Атлетико» Мадрид — «Арсенал». Расскажи об этом походе.

— Да, мы пошли на футбол, были там с женой, было весело. Всегда интересно, когда идут какие-то другие спортивные или даже неспортивные мероприятия. Для этого времени очень мало в сезоне бывает, чтобы вживую посмотреть, то есть в основном это всё наблюдается по телевизору или по телефону. Поэтому было круто — очень крутой стадион, очень крутая ложа. Да и матч получился неплохим.

— Вчера как раз в этой паре определился победитель. Как думаешь, «Арсенал» вышел в финал по делу?

— А я вчера всю встречу не смотрел, смотрел только конец. Ну, «Арсенал» сильно играет в этом сезоне, в защите сильно. Поэтому, в принципе, всё логично. И по первому матчу — он был совсем равный. То, что я читал вчера — в принципе, он тоже, я так понимаю, был относительно равный. Один гол всё решил, поэтому, мне кажется, всё по делу, – сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.