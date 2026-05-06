Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Матч получился неплохим». Медведев — о посещении игры «Атлетико» — «Арсенал»

«Матч получился неплохим». Медведев — о посещении игры «Атлетико» — «Арсенал»
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев рассказал о посещении полуфинального матча Лиги чемпионов между «Атлетико» Мадрид и «Арсеналом», отметив атмосферу на стадионе. Медведев посетил первый матч между командами, который состоялся 29 апреля и завершился вничью — 1:1. «Арсенал» одержал победу во второй игре (1:0) и вышел в финал Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Дьёкереш – 44'     1:1 Альварес – 56'    

— Даниил, в Мадриде ты говорил, что если далеко не пройдёшь по сетке, воспользуешься случаем и сходишь на полуфинал Лиги чемпионов «Атлетико» Мадрид — «Арсенал». Расскажи об этом походе.
— Да, мы пошли на футбол, были там с женой, было весело. Всегда интересно, когда идут какие-то другие спортивные или даже неспортивные мероприятия. Для этого времени очень мало в сезоне бывает, чтобы вживую посмотреть, то есть в основном это всё наблюдается по телевизору или по телефону. Поэтому было круто — очень крутой стадион, очень крутая ложа. Да и матч получился неплохим.

— Вчера как раз в этой паре определился победитель. Как думаешь, «Арсенал» вышел в финал по делу?
— А я вчера всю встречу не смотрел, смотрел только конец. Ну, «Арсенал» сильно играет в этом сезоне, в защите сильно. Поэтому, в принципе, всё логично. И по первому матчу — он был совсем равный. То, что я читал вчера — в принципе, он тоже, я так понимаю, был относительно равный. Один гол всё решил, поэтому, мне кажется, всё по делу, – сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Материалы по теме
«Всё логично. «Арсенал» сильно играет в защите». Медведев в Риме не забывает про футбол
Эксклюзив
«Всё логично. «Арсенал» сильно играет в защите». Медведев в Риме не забывает про футбол
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android