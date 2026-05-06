81-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова рассказала, как проводит свободное время между матчами на «тысячнике» в Риме (Италия).

— Чем увлекаешься в свободное время? Допустим, в отель приедешь сейчас вечером — что-то посмотришь или почитаешь книжки какие-нибудь?

— Сейчас я, наверное, приеду в отель и ещё раз искупаюсь, может, меня мама отмассирует, сделает чуть-чуть упор на то, чтобы восстановить меня. Не думаю, что я сейчас что-то посмотрю. Но в обычное время смотрю фильмы и, может, какие-то мотивационные, какие-то такие жизненные ситуации у людей, которые мне попадаются в соцсетях. Мне это нравится, – сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Захарова вышла во второй круг турнира в Риме, где ей предстоит сыграть с чешкой Линдой Носковой.