Андрей Рублёв рассказал, как относится к вниманию камер вне корта

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своём отношении к вниманию со стороны фанатов на «Мастерсе» в Риме, отметив проблему постоянных съёмок и присутствие камер во время соревнований и вне корта, с которой сталкиваются теннисисты на крупных соревнованиях.

— Как тебе обстановка здесь на стадионе? Тут везде много болельщиков, они все рядом. И плюс ещё эта тема с камерами, что они снимают вас везде, постоянно, в разных местах. Тебя это как-то утомляет, может быть, напрягает?

— Да я особо здесь много времени не провожу. Приезжаю, тренируюсь и уезжаю. Стараюсь тут особо не находиться просто так, поэтому пока особо ещё не понял. Когда снимают тренировки и какие-то подобные вещи, вообще спокойно отношусь. Да и в целом спокойно отношусь. Просто иногда бывает, да, там на «Шлемах» или так просто по жизни, когда немножко уже грань просто переходят, когда уже во все щели суют камеры. И ты не можешь даже просто банально находиться в клубе без камеры. Вот это как бы немножко баланс нарушает, – сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.