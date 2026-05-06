Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев оценил потенциальных соперников по второму кругу «Мастерса» в Риме

Даниил Медведев оценил потенциальных соперников по второму кругу «Мастерса» в Риме
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев оценил своих потенциальных соперников по матчу второго круга «Мастерса» в Риме. Россиянин сыграет с победителем встречи между греком Стефаносом Циципасом и чехом Томашем Махачем.

Рим (м). 1-й круг
07 мая 2026, четверг. 15:00 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Не начался
1 2 3
         
         
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

— У тебя непростой будет первый матч — оба потенциальных соперника как на подбор — Стефанос Циципас или Томаш Махач. Расскажи, пожалуйста, про каждого. Что о них думаешь?
— Да, сетка тяжёлая. Я с ними обоими играл на грунте и у обоих выигрывал. А Стефаносу ещё и проигрывал на грунте. Во-первых, для них будет тяжёлый стартовый матч друг с другом, поэтому я с удовольствием его, ну, или посмотрю, или послежу за результатом — в зависимости от того, во сколько они будут играть. И тогда уже буду готовиться к победителю, потому что игра у них, конечно, немножко разная всё-таки, поэтому будет разная, скажем так, тактика. Но в любом случае будет интересный первый матч, и надо быть готовым на 100%, – сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Материалы по теме
«Всё логично. «Арсенал» сильно играет в защите». Медведев в Риме не забывает про футбол
Эксклюзив
«Всё логично. «Арсенал» сильно играет в защите». Медведев в Риме не забывает про футбол
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android