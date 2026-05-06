Даниил Медведев оценил потенциальных соперников по второму кругу «Мастерса» в Риме

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев оценил своих потенциальных соперников по матчу второго круга «Мастерса» в Риме. Россиянин сыграет с победителем встречи между греком Стефаносом Циципасом и чехом Томашем Махачем.
— У тебя непростой будет первый матч — оба потенциальных соперника как на подбор — Стефанос Циципас или Томаш Махач. Расскажи, пожалуйста, про каждого. Что о них думаешь?
— Да, сетка тяжёлая. Я с ними обоими играл на грунте и у обоих выигрывал. А Стефаносу ещё и проигрывал на грунте. Во-первых, для них будет тяжёлый стартовый матч друг с другом, поэтому я с удовольствием его, ну, или посмотрю, или послежу за результатом — в зависимости от того, во сколько они будут играть. И тогда уже буду готовиться к победителю, потому что игра у них, конечно, немножко разная всё-таки, поэтому будет разная, скажем так, тактика. Но в любом случае будет интересный первый матч, и надо быть готовым на 100%, – сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
