Анастасия Захарова объяснила, зачем слушает музыку перед выходом на корт

81-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова объяснила, почему слушает музыку перед тем, как выйти на корт, отметив, что она помогает настроиться на предстоящий матч.

— А ты музыку слушаешь? Допустим, при выходе на корт?

— Я слушаю, но не перед выходом. Слушаю, когда нахожусь в лаунже (зона отдыха игроков. — Прим. «Чемпионата»), потому что там очень шумно и на меня как-то этот шум очень давит. А я люблю свою музыку включать, которая у меня есть, вроде мне так поспокойнее становится.

— А какого она направления?

— Обычная попса. Русская, иностранная — в общем, всё в микс, – сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.