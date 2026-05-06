Андрей Рублёв высказался о запрете съёмок в раздевалках на «Ролан Гаррос» — 2026

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался об инициативе организаторов «Ролан Гаррос» по ограничению съёмки игроков в приватных зонах, отметив важность личного пространства.

— На «Ролан Гаррос» объявили, что они это всё закроют, запретят снимать камерам. Как к этому относишься?

— Ну, конечно, лучше, когда у тебя есть какое-то приватное место и ты можешь спокойно хоть посидеть в лаунже (зона для игроков. — Прим. «Чемпионата») с командой и знать, что тебя не снимают. Конечно, это хоть какое-то облегчение, потому что в один момент даже при входе в раздевалку стояли камеры. То есть ты, по сути, открываешь дверь, тебя чуть-чуть в раздевалке видно. То есть должен понимать, где именно нужно в раздевалке стоять, а то там может дверь открыться — и будет камера. Ну, короче, какой-то уже немножко дисбаланс бывает. Вот поэтому посмотрим, как будет на «Ролан Гаррос». Конечно, когда знаешь, что есть место, где можешь спокойно просто побыть, это уже облегчает жизнь, – сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Ранее многие теннисисты жаловались на отсутствие приватности в подтрибунных помещениях и раздевалках на турнирах «Большого шлема».