Матчи женского и мужского разрядов турнира в Риме прерваны из-за дождя

Сегодня, 6 мая, в Риме проходят матчи первого круга в мужской и женской одиночных сетках. Встречи были остановлены из-за дождя.

В женском одиночном разряде были приостановлены встречи:

Анастасия Потапова (Австрия) – Далма Галфи (Венгрия) – 5:7, 6:2, 1:1;

Оксана Селехметьева (Россия) – Ребека Масарова (Швейцария) – 5:7, 7:5, 0:1;

Кэти Бултер (Великобритания) – Ева Лис (Германия) – 4:6, 6:3, 1:2;

Юлия Стародубцева (Украина) – Симона Вальтерт (Швейцария) – 5:6;

Каролина Плишкова (Чехия) – Джессика Бузас Манейро (Испания) –4:5.

В мужском одиночном разряде из-за дождя прервали встречу:

Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Алехандро Табило (Чили) – 2:5.

Турнир в Риме проходит с 5 по 17 мая. Действующими победителями соревнований являются итальянка Жасмин Паолини и испанец Карлос Алькарас.