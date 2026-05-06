Даниил Медведев высказался о покрытии кортов на «Мастерсе» в Риме

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от кортов на «Мастерсе» в Риме, отметив изменения в покрытии.

— Я так подозреваю, что твой матч могут поставить куда-то на одну из центральных арен. Ты уже попробовал на них потренироваться? Как вообще тебе корты в этом году?

— Обычно мне, в принципе, нравятся корты в Риме. Мне очень не нравился и, насколько я знаю, он не нравился никому вообще — второй по значимости корт — «Грэндстенд» — потому что там было другое покрытие. То есть он был похож на Мадрид, а остальные корты были более рыхлые, и на них больше грунта. Соответственно, проблема была не в самом корте, он был нормальный, а в том, что он отличался, и поэтому никто этого не понимал. Но его сейчас снесли, точнее, перенесли. Там я пока ещё не играл, но вроде бы все говорят, что наконец-то стало всё более-менее логично. Так что куда бы ни поставили — будем работать, – сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.