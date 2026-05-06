Даниил Медведев оценил выход «Арсенала» в финал Лиги чемпионов

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев оценил выход в финал Лиги чемпионов лондонского «Арсенала», который одержал победу во втором матче с «Атлетико» Мадрид (1:0). Первая встреча завершилась вничью — 1:1, Медведев смотрел матч на стадионе.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
05 мая 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Сака – 45'    

— Вчера как раз в паре Лиги чемпионов «Атлетико» Мадрид – «Арсенал» определился победитель. Как думаешь, «Арсенал» вышел в финал по делу?
— А я вчера всю встречу не смотрел, смотрел только конец. Ну, «Арсенал» сильно играет в этом сезоне, в защите сильно. Поэтому, в принципе, всё логично. И по первому матчу — он был совсем равный. То, что я читал вчера — в принципе, тоже, так понимаю, был относительно равный. Один гол всё решил, поэтому, мне кажется, всё по делу, – сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

