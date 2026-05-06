Оксана Селехметьева проиграла в стартовом матче на турнире WTA-1000 в Риме
84-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева проиграла на старте турнира WTA-1000 в Риме швейцарке Ребеке Масаровой (62-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 7:5, 1:6.
Рим (ж). 1-й круг
06 мая 2026, среда. 17:55 МСК
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|1
|
|5
|6
Теннисистки провели на корте 2 часа 27 минут. За время матча Масарова выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 10. Оксана Селехметьева не сделала в игре ни одного эйса, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.
Во втором круге турнира в Риме Ребека Масарова сыграет с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес.
Турнир в Риме проходит с 5 по 16 мая. Действующей победительницей соревнований является итальянская теннисистка Жасмин Паолини.
