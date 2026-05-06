Анастасия Потапова — Далма Галфи, результат матча 6 мая, счет 2:1, 1-й круг WTA-1000, Рим

Потапова обыграла Далму Галфи и вышла во второй круг «тысячника» в Риме
21-я ракетка мира представительница Австрии Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Риме (Италия), обыграв венгерку Далму Галфи (119-й номе рейтинга) со счётом 5:7, 6:2, 6:4.

Рим (ж). 1-й круг
06 мая 2026, среда. 17:55 МСК
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		2 4
5 		6 6
         
Теннисистки провели на корте 2 часа 32 минуты. За время матча Потапова не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 8 брейк-пойнтов из 11. Далма Галфи сделала в игре три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17.

Во втором круге турнира в Риме Анастасия Потапова сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.

Турнир в Риме проходит с 5 по 16 мая. Действующей победительницей соревнований является итальянская теннисистка Жасмин Паолини.

Сетка турнира в Риме
Календарь турнира в Риме
«В детстве мне нравилась Шарапова, а сейчас — Соболенко». Захарова — после камбэка в Риме
