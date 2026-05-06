Медведев — о взаимодействии с фанатами: стараюсь наслаждаться процессом

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём отношении к большому количеству внимания со стороны фанатов на «Мастерсе» в Риме.

— Здесь очень близко всё — болельщиков везде очень много, они все рядом ходят. Как ты относишься к такому повышенному вниманию? Что автографы просят на каждом шагу, сделать селфи. Как ты от этого абстрагируешься?

— С людьми на турнирах у меня вообще нет проблем. Когда нахожусь на кортах, воспринимаю это как свою работу. Когда людей много и они близко, а иногда на некоторых турнирах бывают подальше, я всё равно стараюсь подписывать автографы по мере возможности. То есть, скажем так, стараюсь наслаждаться процессом, отдавать самого себя.

— А если вне турнира к тебе подойдут?

— А вот если это происходит вне турнира, могу быть намного более сдержанным — скажем так. То есть, допустим, если я гуляю с дочками, никогда стараюсь ни с кем не фоткаться, не давать автограф, потому что это как бы сейчас мой момент. Я всем говорю: «У меня день отдыха». Как бы вот увидите меня в другой момент — вообще без проблем. А сейчас я отдыхаю, – сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.