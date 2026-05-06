«Чем их больше, тем сложнее жить». Медведев — о телевизионных камерах на турнирах

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев высказался о чрезмерном использовании телевизионных камер на турнирах.

— В последнее время часто обсуждается тема с камерами во внутренних помещениях — в раздевалках, в фитнес-зале, в коридорах. Как ты к этому относишься?

— О подглядывании через камеры, мне кажется, что все теннисисты говорят примерно одно и то же — наш мир движется к этому, поэтому как бы сказать «нет!» мы этому не можем. Но не думаю, что кому-то это нравится. Поэтому чем меньше камер, тем меньше, опять же, в этих частных моментах тебя снимают, просто легче жить. А вот если камер больше, то и жить тяжелее, – сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.