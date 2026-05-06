Дарья Касаткина проиграла Кэти Макнелли на старте «тысячника» в Риме

66-я ракетка мира, представительница Австралии Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Риме, уступив американке Кэти Макнелли (63-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 3:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты. За время матча Макнелли не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 10. Касаткина сделала в игре один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 14 заработанных.

Во втором круге турнира в Риме Макнелли сыграет с польской теннисисткой Игой Швёнтек.

Турнир в Риме проходит с 5 по 16 мая. Действующей победительницей соревнований является итальянская теннисистка Жасмин Паолини.