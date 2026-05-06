Медведев оценил решение организаторов «РГ» о запрете съёмки в подтрибунных помещениях

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев оценил решение организаторов «Ролан Гаррос» – 2026 запретить съёмки теннисистов во внутренних помещениях на кортах.

— «Ролан Гаррос» как раз объявил недавно, что они запретят съёмки во внутренних помещениях — в зонах для игроков, как они входят в раздевалки или показывают, как колотят ракетки.
— Если это правда, то отлично! Мне кажется, это не нужно снимать, – сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Ранее многие теннисисты жаловались на отсутствие приватности в подтрибунных помещениях и раздевалках на турнирах «Большого шлема».

