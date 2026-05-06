Главная Теннис Новости

Кори Гауфф рассказала о своём состоянии после недомогания на «тысячнике» в Мадриде

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира из США Кори Гауфф рассказала о своём физическом состоянии перед стартом на турнире WTA-1000 в Риме. Гауфф испытывала недомогание во время выступления на предыдущем турнире, «тысячнике» в Мадриде, где проиграла в четвёртом круге чешке Линде Носковой — 4:6, 6:1, 6:7 (5:7).

Мадрид (ж). 4-й круг
27 апреля 2026, понедельник. 17:05 МСК
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 7 7
4 		6 6 5
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

– Ты не очень хорошо себя чувствовала на предыдущем турнире, как восстановилась? Когда почувствовала, что снова тренируешься на 100%?
– Когда я начала первую тренировку, уже чувствовала себя на 100%. Взяла три дня отдыха после последнего матча. Сейчас всё нормально, как будто ничего и не было. Это были, наверное, странные 48–72 часа.

Я прошла через несколько тяжёлых матчей. В последней игре у меня были шансы. Учитывая, что чувствовала себя не на 100%, есть и позитивные моменты, которые можно вынести, — сказала Гауфф на пресс-конференции перед стартом на турнире в Риме.

Свой путь на турнире в Риме Гауфф начнёт с матча второго круга с чешской теннисисткой Терезой Валентовой.

