Матчи турнира в Риме во второй раз были прерваны из-за дождя и перенесены на 7 мая

Матчи мужского и женского одиночного разрядов на турнире в Риме были во второй раз за игровой день прерваны из-за дождя и перенесены на 7 мая, об этом сообщила пресс-служба турнира.

К моменту остановки матчей проходило четыре встречи – по две в мужской и женской сетках турнира. В мужском турнире были прерваны встречи:

Мартон Фучович (Венгрия) – Дино Прижмич (Хорватия) – 4:6;
Джейкоб Фирнли (Великобритания) – Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) – 5:3.

В женских соревнованиях были остановлены матчи:

Айла Томлянович (Австралия) –Ноэми Базилетти (Италия) – 5:3;

Юлия Стародубцева (Украина) – Симона Вальтерт (Швейцария) – 5:7, 6:4, 1:4.

Турнир в Риме проходит с 5 по 17 мая. Действующими победителями соревнований являются итальянка Жасмин Паолини и испанец Карлос Алькарас.

