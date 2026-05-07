Турнир WTA-1000 в Риме, 2026 год: результаты матчей 6 мая

Вчера, 6 мая, в Риме, Италия, продолжился грунтовый турнир категории WTA-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоялись матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня.

Магда Линетт (Польша) — Татьяна Мария (Германия) — 0:6, 3:6;

Панна Удварди (Венгрия) — Алина Корнеева (Россия) — 6:2, 7:6 (7:2);

Александра Эала (Филиппины) — Магдалена Френх (Польша) — 6:3, 3:6, 6:4;

Лукреция Стефанини (Италия) — Елена Остапенко (Латвия) — 1:6, 0:6;

Леолия Жанжан (Франция) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — 7:6 (8:6), 6:4;

Катержина Синякова (Чехия) — Лоис Буассон (Франция) — 6:2, 6:3;

Лиза Пигато (Италия) — Тайра Катерина Грант (Италия) — 6:2, 4:6, 1:6;

Виктория Голубич (Швейцария) — Федерика Урджези (Италия) — 6:1, 6:1;

Лаура Зигемунд (Германия) — Сара Бейлек (Чехия) — 6:4, 6:4;

Тэйлор Таунсенд (США) — Нурия Бранкаччо (Италия) — 6:3, 6:2;

Солана Сьерра (Аргентина) — Тамара Корпач (Германия) — 6:3, 6:1;

Пейтон Стирнс (США) — Цзяньце Чен (Китай) — 6:4, 6:4;

Лилли Таггер (Австрия) — Мария Саккари (Греция) — 7:5, 3:6, 0:6;

Юлия Путинцева (Казахстан) — Тереза Валентова (Чехия) — 3:6, 2:6;

Оксана Селехметьева (Россия) — Ребека Масарова (Швейцария) — 5:7, 7:5, 1:6;

Далма Галфи (Венгрия) — Анастасия Потапова (Австрия) — 7:5, 2:6, 4:6;

Юлия Стародубцева (Украина) – Симона Вальтерт (Швейцария) – 5:7, 6:4, 1:4 (матч перенесён из-за дождя);

Кэти Бултер (Великобритания) — Ева Лис (Германия) — 4:6, 6:3, 4:6;

Каролина Плишкова (Чехия) — Джессика Бузас Манейро (Испания) — 4:6, 6:3, 7:5;

Элизабетта Коччаретто (Италия) — Синья Краус (Австрия) — 6:2, 6:4;

Кэти Макнелли (США) – Дарья Касаткина (Австралия) – 6:2, 6:4;

Ноэми Базелетти (Италия) – Айла Томлянович (Австралия) – 5:3 (матч перенесён из-за дождя).