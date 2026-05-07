«Мастерс» в Риме, 2026 год: результаты матчей 6 мая

Вчера, 6 мая, в Риме, Италия, стартовал грунтовый турнир категории АТР-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоялись матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня.

Теннис. Турнир АТР-1000, Рим. Результаты матчей на 6 мая (частично):

Фабиан Марожан (Венгрия) – Вит Коприва (Чехия) – 3:6, 3:6;

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:4, 6:0;

Камило Уго Карабельи (Аргентина) – Александр Шевченко (Казахстан) – 3:6, 6:4, 6:7 (5:7);

Хуберт Хуркач (Польша) – Янник Ханфман (Германия) – 7:6 (7:3), 6:7 (2:7), 2:6;

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Франсиско Комесанья (Аргентина) – 6:2, 6:4;

Маттео Арнальди (Италия) – Хауме Мунар (Испания) – 6:3, 3:6, 6:3;

Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Алехандро Табило (Чили) – 2:6, 1:6;

Джейкоб Фирнли (Великобритания) – Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) – 5:3 (матч перенесён из-за дождя);

Мартон Фучович (Венгрия) – Дино Прижмич (Хорватия) – 4:6 (матч перенесён из-за дождя).