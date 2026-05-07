«Нужен общий диалог». Гауфф прокомментировала идею возможного бойкота ТБШ из-за призовых

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира из США Кори Гауфф прокомментировала идею возможного бойкота турниров «Большого шлема» из-за несправедливого распределения доходов.

– Ты реально можешь представить, что однажды будешь бойкотировать «Большой шлем»?

– Если бы все действовали вместе и договорились — да, я могу это представить. Это не про меня лично. Это про будущее спорта и про игроков, особенно тех, кто не получает таких же преимуществ, как топ-игроки.

Когда смотришь на игроков с 50-го по 200-е место, они иногда живут от турнира к турниру, в то время как в других видах спорта такого нет. А теннис приносит доход.

Если все договорятся — да. Но не хотела бы быть единственной, кто не играет. Тогда это вызывает много разговоров, я останусь одна. Поэтому нужен общий диалог.

Думаю, прогресс есть. С момента прошлого года уже есть улучшения — например, топ-10 уже согласны по некоторым вопросам. Это впервые за долгое время. Но можно сделать больше, — сказала Гауфф на пресс-конференции турнира в Риме.