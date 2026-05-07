Турнир WTA-1000, Рим: расписание матчей на 7 мая

Сегодня, 7 мая, в Риме, Италия, продолжается грунтовый турнир категории WTA-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоятся матчи первого и второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-1000, Рим. Расписание матчей на 7 мая (время начала московское)

  • 12:00. Антония Ружич (Хорватия) — Мирра Андреева (Россия, 8).
  • 14:00. Анастасия Захарова (Россия) — Линда Носкова (Чехия, 13).
  • 14:00. Жасмин Паолини (Италия, 9) — Леолия Жанжан (Франция, Q).
  • 14:15. Татьяна Мария (Германия) — Сорана Кырстя (Румыния, 26).
  • 15:30. Кори Гауфф (США, 3) — Тереза Валентова (Чехия).
  • 15:45. Катержина Синякова (Чехия) — Анна Клинская (Россия, 22).
  • 16:00. Елена Остапенко (Латвия) — Аманда Анисимова (США, 6).
  • 18:00. Белинда Бенчич (Швейцария, 12) — Бьянка Андрееску (Канада, WC).
  • 21:30. Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Барбора Крейчикова (Чехия).
