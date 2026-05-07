Антония Ружич — Мирра Андреева: текстовая онлайн-трансляция второго круга турнира в Риме

Сегодня, 7 мая, на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) пройдут матчи второго круга. Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с представительницей Хорватии Антонией Ружич (59-я в рейтинге). Начало матча запланировано на 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Антония Ружич — Мирра Андреева.

Теннисистки впервые сыграют друг с другом на уровне WTA. На старте соревнований в Риме Антония Ружич обыграла бывшую россиянку Камиллу Рахимову, которая ныне представляет Узбекистан. Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:3.

Турнир в Риме проходит с 5 по 16 мая. Действующей чемпионкой соревнований является итальянка Жасмин Паолини.