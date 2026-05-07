Турнир ATP-1000, Рим: расписание матчей на 7 мая

Сегодня, 7 мая, в Риме, Италия, продолжится грунтовый турнир категории ATP-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоятся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня.

Теннис. Турнир в Риме, Италия. Расписание матчей на 7 мая (время — московское)

  • 12:00. Алексей Попырин (Австралия) — Маттео Берреттини (Италия).
  • 12:00. Далибор Сврчина (Чехия, Q) — Миомир Кецманович (Сербия).
  • 12:00. Николоз Басилашвили (Грузия, Q) — Даниэль Мерида (Испания, Q).
  • 12:00. Зизу Бергс (Бельгия) — Теренс Атман (Франция).
  • 13:30. Маркос Гирон (США) — Марин Чилич (Хорватия).
  • 13:30. Федерико Чина (Италия, WC) — Александр Блокс (Бельгия).
  • 14:30. Роман Андрес Бурручага (Аргентина) — Маттиа Беллуччи (Италия).
  • 15:00. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Франческо Маэстрелли (Италия, WC).
  • 15:30. Итан Куинн (США) — Пабло Льямас Руис (Испания, Q).
  • 16:00. Стефанос Циципас (Греция) — Томаш Махач (Чехия).
  • 16:30. Кристьян Гарин (Чили, Q) — Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина).
  • 16:30. Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) — Джанлука Каденассо (Италия).
  • 17:30. Себастьян Офнер (Австрия) — Алекс Михельсен (США).
  • 18:00. Денис Шаповалов (Канада) — Мариано Навоне (Аргентина).
  • 18:00. Хамад Меджедович (Сербия) — Валентен Руае (Франция).
  • 19:30. Андреа Пеллегрино (Италия, Q) — Лука Нарди (Италия, WC).
  • 20:00. Лоренцо Сонего (Италия) — Игнасио Бусе (Перу).
