«Любопытно, какие обсуждения идут внутри команды». Роддик — о поражении Зверева в Мадриде
Экс первая ракетка мира, победитель US Open 2003 года Энди Роддик прокомментировал игру третьей ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева в финале «Мастерса» в Мадриде (Испания). В решающем матче он уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 1:6, 2:6.
Мадрид (м). Финал
03 мая 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Александр Зверев
«Если ты Зверев, мне любопытно, какие обсуждения идут внутри команды. Он сделал пару корректировок в начале матча, начал немного выходить к сетке, сделал правильно, потом промахнулся с добиванием. Внезапно становится 15-40, тебя брейкуют, а Синнер не отдаёт много обратно!» — сказал Роддик в эпизоде своего подкаста Served with Andy Roddick.
