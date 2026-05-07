«Любопытно, какие обсуждения идут внутри команды». Роддик — о поражении Зверева в Мадриде

Экс первая ракетка мира, победитель US Open 2003 года Энди Роддик прокомментировал игру третьей ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева в финале «Мастерса» в Мадриде (Испания). В решающем матче он уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 1:6, 2:6.

«Если ты Зверев, мне любопытно, какие обсуждения идут внутри команды. Он сделал пару корректировок в начале матча, начал немного выходить к сетке, сделал правильно, потом промахнулся с добиванием. Внезапно становится 15-40, тебя брейкуют, а Синнер не отдаёт много обратно!» — сказал Роддик в эпизоде своего подкаста Served with Andy Roddick.