Роддик: не готов сделать вывод, что между Зверевым, Синнером и Алькарасом есть пропасть

Экс первая ракетка мира, победитель US Open 2003 года Энди Роддик отреагировал на слова третьей ракетки мира немца Александра Зверева, который после поражения в финале «Мастерса» в Мадриде заявил, что между итальянцем Янником Синнером и остальными игроками существует огромный разрыв.

«Не готов сделать вывод, что между ним, Синнером и Карлосом Алькарасом есть пропасть, что, я думаю, он и имел в виду. Не вижу, что сначала идёт Синнер, а потом Алькарас, Зверев и Джокович. Вижу группу из двух игроков, а затем остальных.

Я разговаривал со Зверевым в межсезонье, мне очень нравится обсуждать теннис с ним. Когда говоришь с теннисистами, понимаешь, что это входит в нашу профессию — отрицать, если дела идут не так. Мы эксперты в том, чтобы лгать самим себе.

Когда я разговариваю со Зверевым, то у него глаза широко открыты. Он говорит: «Слушай, я понимаю, что моя карьера будет определяться тем, смогу ли я выиграть последние два матча на «Шлеме». Это делает его очень лёгким для освещения, потому что он сам всё говорит первым.

Люди говорят, что ему не стоит этого говорить, но это реальность. Если он сидит и говорит: разницы-то не так много. Я, наверное, был в этом виноват; я всё время хотел лгать себе», — сказал Роддик в эпизоде своего подкаста Served with Andy Roddick.