«Просто заскучала и заказала набор». Гауфф рассказала, как увлеклась вязанием крючком

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, как увлекалась вязанием крючком.

— Как вы увлеклись вязанием крючком?

— Я начала два года назад. Честно говоря, давно не занималась. Начала вроде два или три года назад. Я просто скучала и заказала один набор, сделала. Только игрушки набивные вязала. Попробовала связать плед, а потом сдалась, потому что я перфекционистка. Может, снова начну. Но это весело. Иногда болит запястье, поэтому я и остановилась. Могу делать это часами. Думаю, это не очень полезно для запястий.

— Есть инструкции?

— Да, они дают пошаговое видео на YouTube. Это на самом деле очень просто. Если не получается с этой компанией, то, наверное, много чего не получится. Любой сможет (смех), — сказала Гауфф на пресс-конференции.