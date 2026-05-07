Кори Гауфф рассказала, на каком из покрытий ей сложнее всего набрать форму

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, на каком покрытии ей сложнее всего проще всего набрать форму.

— Из покрытий — хард, грунт, трава — на каком проще или сложнее всего быстро набрать форму?
— Ну, для меня самым сложным покрытием всегда была трава. Да, просто думаю, что никто не может реально набрать импульс на траве. Если ты выступаешь медленно хорошо, играешь неделю перед, выигрываешь турнир, но потом играешь первый круг «Шлема», который через два дня, это тяжело. Думаю, трава — самое сложное.

А самое простое? Думаю, и грунт, и хард для меня похожи. Может, грунт, потому что турниров меньше. Обычно если ты в форме, то в форме всё время, в то время как хард иногда прерывистый. Однозначно трава для меня самое сложное, — сказала Гауфф на пресс-конференции.

