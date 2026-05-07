Гауфф — о Риме: люблю пробовать вкусы джелато. Паста тоже нравится. Через неделю надоедает

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, чем любит заниматься в Риме (Италия).

— Есть любимый корт, на котором вам особенно нравится играть?

— Да, не знаю, как сказать, но корт со статуей точно, на котором я не так часто играю из-за рейтинга. Когда играю пары, мы были на нём пару раз, и мне нравится.

— Любимое занятие в Риме, кроме турнира?

— Джелато. Вчера вечером взяла. Люблю пробовать вкусы джелато. Паста тоже нравится. Через неделю надоедает, но та неделя — супер, — сказала Гауфф на пресс-конференции.

На турнире WTA-1000 в Риме Гауфф во втором круге сыграет с чешской теннисисткой Терезой Валентовой.