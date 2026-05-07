«Они все выглядели круто». Гауфф — о нарядах сестёр Уильямс и Осаки на Met Gala

«Они все выглядели круто». Гауфф — о нарядах сестёр Уильямс и Осаки на Met Gala
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф оценила некоторые наряды на ежегодном престижном мероприятии Met Gala. Бал посетили титулованные теннисистки Серена Уильямс, Винус Уильямс и Наоми Осака.

— Вы фанатка Met Gala? Сидите в телефоне, скроллите?
— Да, смотрела все луки этим утром, потому что спала. Мне очень понравился лук Эммы Чемберлен. У неё круто получилось. Чёрт, я как в прострации, не помню некоторых людей. Серена и Винус, очевидно. Наоми. Нужно вспомнить теннисисток. Они все выглядели круто.

Кто мой фаворит? Из мужских луков мне очень понравился Уиздом Кей. Он как инфлюенсер по моде. Пропускаю некоторых. У меня провал в памяти. Думаю, назвала уже солидных, да, — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Сестры Уильямс и Осака сияли на Met Gala. Винус затмила всех нарядом в честь Уимблдона
