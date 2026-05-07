«Удивительно маленький по сравнению с другими». Гауфф — о центральном корте в Риме

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о разнице в игре на больших и малых кортах на турнирах.

— Вы упомянули, что больше не играете так часто на малых кортах. Насколько отличаются размеры, если играешь на малых кортах? Оставив атмосферу в стороне, насколько это влияет на игру — большие корты, пространство? Влияет ли это на игроков?
 — Не думаю, что на женщин так сильно виляет, как на мужчин, может быть. В Мадриде я была рядом с Медведевым. Парень отходит буквально на дюйм от забора, так что… У него, наверное, лучший ответ на это. Я обычно не ухожу так далеко назад.

Скажу честно, что центральный корт здесь удивительно маленький по сравнению с другими центральными. Кажется, пространства меньше, что мне даже нравится. Только чтобы дойти до полотенец, на больших кортах надо идти долго. Уверена, для мужчин точно разница, если корт шире, — сказала Гауфф на пресс-конференции.

