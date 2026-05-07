«Через 10 лет будет больше 20 титулов «Большого шлема». Рик Макки — о Яннике Синнере

Известный американский тренер по теннису Рик Макки высказался о доминировании первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера.

«Если кто‑то считает, что смотреть, как Синнер доминирует, скучно, поверьте мне — они просто спят. Настоящее величие появляется в нашей жизни лишь время от времени. Все мы наблюдаем, как история творится неделя за неделей в реальном времени. Наслаждайтесь «Красной ракетой», потому что через 10 лет у него, вероятно, будет уже больше 20 титулов «Большого шлема» в кармане», — написал Макки в социальной сети Х.

Янник Синнер выиграл 27 титулов ATP в одиночном разряде. Среди его достижений — четыре титула на турнирах «Большого шлема», победа на Итоговом турнире ATP, два Кубка Дэвиса в составе сборной Италии и другие награды.