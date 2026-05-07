«Я столкнулся с лучшими игроками мира». Зверев — об Алькарасе и Синнере

Третья ракетка мира Александр Зверев ответил на вопрос о конкуренции с лучшими теннисистами.

«Мне очень повезло, что с тех пор, как я приехал на этот турнир [в Риме], я столкнулся с лучшими игроками мира, а также с представителями разных поколений. В своё время я играл против Роджера [Федерера], Рафы [Надаля] и Новака [Джоковича], но теперь у меня есть шанс встретиться с Карлосом [Алькарасом] и Янником [Синнером]. В этом смысле мне очень повезло…

Хотя в некотором смысле мне бы хотелось, чтобы я меньше играл против них в финальных раундах крупных турниров (смеётся). Но да, для меня было честью каждый раз, когда я мог встретиться с ними лицом к лицу. Здесь, в Риме, я выиграл свой первый «Мастерс» против Новака в финале, чего я никогда не забуду», — приводит слова Зверева Punto de Break.