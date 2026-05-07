Мирра Андреева с разгромной победы стартовала на «тысячнике» в Риме

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге она обыграла представительницу Хорватии Антонию Ружич (59-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. В её рамках Андреева четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Ружич ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В третьем круге соревнований в Риме Мирра Андреева сыграет с победительницей матча Майя Джойнт (Австралия) — Виктория Голубич (Швейцария).