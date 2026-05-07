Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Антония Раужич — Мирра Андреева: результат мачта 7 мая, счёт 0:2, 2-й круг турнира в Риме

Мирра Андреева с разгромной победы стартовала на «тысячнике» в Риме
Комментарии

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге она обыграла представительницу Хорватии Антонию Ружич (59-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:0.

Рим (ж). 2-й круг
07 мая 2026, четверг. 12:10 МСК
Антония Ружич
Хорватия
Антония Ружич
А. Ружич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		0
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. В её рамках Андреева четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Ружич ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В третьем круге соревнований в Риме Мирра Андреева сыграет с победительницей матча Майя Джойнт (Австралия) — Виктория Голубич (Швейцария).

Календарь турнира в Риме
Сетка турнира в Риме
Материалы по теме
Мирра вышла в 3-й круг «тысячника» в Риме! Ждём Захарову, Калинскую, Соболенко. LIVE!
Live
Мирра вышла в 3-й круг «тысячника» в Риме! Ждём Захарову, Калинскую, Соболенко. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android