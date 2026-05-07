Мирра Андреева с разгромной победы стартовала на «тысячнике» в Риме
Поделиться
Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге она обыграла представительницу Хорватии Антонию Ружич (59-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:0.
Рим (ж). 2-й круг
07 мая 2026, четверг. 12:10 МСК
Антония Ружич
А. Ружич
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|
|6
Мирра Андреева
М. Андреева
Встреча продолжалась 1 час 5 минут. В её рамках Андреева четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Ружич ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
В третьем круге соревнований в Риме Мирра Андреева сыграет с победительницей матча Майя Джойнт (Австралия) — Виктория Голубич (Швейцария).
Материалы по теме
Комментарии
- 7 мая 2026
-
13:51
-
13:44
-
13:15
-
12:21
-
11:49
-
11:30
-
11:17
-
10:58
-
10:45
-
10:26
-
10:05
-
09:53
-
09:30
-
09:20
-
08:30
-
00:51
-
00:40
-
00:25
-
00:04
- 6 мая 2026
-
23:30
-
23:15
-
22:54
-
22:51
-
22:17
-
21:47
-
21:34
-
21:26
-
21:07
-
20:19
-
19:43
-
19:21
-
19:15
-
19:04
-
18:53
-
18:40