Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Далибор Сврчина — Миомир Кецманович, результат матча 7 мая 2026 года, счет 0:2, турнир АТР-1000, Рим

Стал известен соперник Андрея Рублёва во втором круге «Мастерса» в Риме
Комментарии

70-я ракетка мира сербский теннисист Миомир Кецманович в первом круге «Мастерса» в Риме обыграл соперника из Чехии Далибора Сврчину, занимающего в мировом рейтинге 116-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 23 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Рим (м). 1-й круг
07 мая 2026, четверг. 12:10 МСК
Далибор Сврчина
Чехия
Далибор Сврчина
Д. Сврчина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Миомир Кецманович
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович

По ходу матча Далибор Сврчина пять же раз ошибся на подаче, а также сумел реализовать три брейк-пойнта из восьми заработанных. Миомир Кецманович ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13.

Следующим соперником Кецмановича на турнире в Риме станет 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв.

Календарь матчей «Мастерса» в Риме
Турнирная сетка «Мастерса» в Риме
Материалы по теме
Мирра с «баранкой» вышла в 3-й круг Рима! Она сравнялась с Рыбакиной по победам в сезоне
Мирра с «баранкой» вышла в 3-й круг Рима! Она сравнялась с Рыбакиной по победам в сезоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android