Стал известен соперник Андрея Рублёва во втором круге «Мастерса» в Риме
70-я ракетка мира сербский теннисист Миомир Кецманович в первом круге «Мастерса» в Риме обыграл соперника из Чехии Далибора Сврчину, занимающего в мировом рейтинге 116-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 23 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3.
Рим (м). 1-й круг
07 мая 2026, четверг. 12:10 МСК
По ходу матча Далибор Сврчина пять же раз ошибся на подаче, а также сумел реализовать три брейк-пойнта из восьми заработанных. Миомир Кецманович ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13.
Следующим соперником Кецмановича на турнире в Риме станет 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв.
