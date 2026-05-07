Стал известен соперник Андрея Рублёва во втором круге «Мастерса» в Риме

70-я ракетка мира сербский теннисист Миомир Кецманович в первом круге «Мастерса» в Риме обыграл соперника из Чехии Далибора Сврчину, занимающего в мировом рейтинге 116-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 23 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3.

По ходу матча Далибор Сврчина пять же раз ошибся на подаче, а также сумел реализовать три брейк-пойнта из восьми заработанных. Миомир Кецманович ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13.

Следующим соперником Кецмановича на турнире в Риме станет 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв.