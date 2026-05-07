Алексей Попырин вышел во второй круг «Мастерса» в Риме, обыграв Берреттини

60-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин вышел во второй круг турнира категории «Мастерс» в Риме, обыграв соперника из Италии Маттео Берреттини, занимающего в мировом рейтинге 100-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3.

По ходу матча Берреттини два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта. Попырин сделал три эйса, не допустил двойных ошибок и сумел реализовать три брейк-пойнта из восьми.

В матче второго круга турнира в Риме Алексей Попырин встретится с представителем Чехии Якубом Меншиком.