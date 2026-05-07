Алексей Попырин — Маттео Берреттини, результат матча 7 мая 2026 года, счет 2:0, турнир АТР-1000, Рим

Алексей Попырин вышел во второй круг «Мастерса» в Риме, обыграв Берреттини
60-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин вышел во второй круг турнира категории «Мастерс» в Риме, обыграв соперника из Италии Маттео Берреттини, занимающего в мировом рейтинге 100-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Рим (м). 1-й круг
07 мая 2026, четверг. 12:15 МСК
Алексей Попырин
Австралия
Окончен
2 : 0
1 2
         
6 		6
2 		3
         
Маттео Берреттини
Италия
По ходу матча Берреттини два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта. Попырин сделал три эйса, не допустил двойных ошибок и сумел реализовать три брейк-пойнта из восьми.

В матче второго круга турнира в Риме Алексей Попырин встретится с представителем Чехии Якубом Меншиком.

Мирра с «баранкой» вышла в 3-й круг Рима! Она сравнялась с Рыбакиной по победам в сезоне
