Алексей Попырин вышел во второй круг «Мастерса» в Риме, обыграв Берреттини
60-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин вышел во второй круг турнира категории «Мастерс» в Риме, обыграв соперника из Италии Маттео Берреттини, занимающего в мировом рейтинге 100-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3.
Рим (м). 1-й круг
07 мая 2026, четверг. 12:15 МСК
Алексей Попырин
Маттео Берреттини
По ходу матча Берреттини два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта. Попырин сделал три эйса, не допустил двойных ошибок и сумел реализовать три брейк-пойнта из восьми.
В матче второго круга турнира в Риме Алексей Попырин встретится с представителем Чехии Якубом Меншиком.
