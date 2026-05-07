Фонсека: люди думали, что я в одночасье стану следующим Федерером. Так не бывает

29-я ракетка мира 19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал, как он справляется с давлением и ожиданиями, которые на него возлагают.

«Честно говоря, вначале было сложно. Я чувствовал давление со стороны всех, все ожидания. Казалось, люди думали, что я почти в одночасье стану следующим Роджером Федерером. Так не бывает. Я пытался всё это понять, но это было трудно. Теперь я думаю, что понял, что играю только для себя, что я никому ничего не должен и не играю для других», — приводит слова Фонсеки Ubitennis.

На «Мастерсе» в Риме (Италия) Фонсека во втором круге соревнований сыграет с победителем матча Хамад Меджедович (Сербия) — Валентен Руае (Франция).

