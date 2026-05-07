Циципас: существует теория, что мы влюбляемся три раза в жизни. Первая любовь — страстная

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 75-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в социальных сетях опубликовал пост о любви.

«Существует теория, что мы влюбляемся три раза в жизни. Первая любовь — страстная и безусловная. Каждая приходит на разном этапе, уча нас чему-то необходимому и формируя того, кем мы предназначены стать», — написал Циципас в социальных сетях.

Стефанос Циципас выступает на «Мастерсе» в Риме (Италия). В первом круге соревнований он встретится с чешским теннисистом Томашем Махачем. Победитель этой встречи станет соперником россиянина Даниила Медведева во втором круге турнира.