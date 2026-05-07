Определился соперник Новака Джоковича во втором круге «Мастерса» в Риме
79-я ракетка мира хорватский теннисист Дино Прижмич вышел во второй круг «Мастерса» в Риме (Италия). На старте соревнований он обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича (57-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:3.
07 мая 2026, четверг. 13:50 МСК
Встреча продолжалась 1 час 48 минут. В её рамках Прижмич один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Фучовича два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.
Во втором круге соревнований в Риме Дино Прижмич сыграет с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.
