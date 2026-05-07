Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бен Шелтон подтвердил, что сыграет на Кубке Лэйвера — 2026

Бен Шелтон подтвердил, что сыграет на Кубке Лэйвера — 2026
Комментарии

Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон подтвердил, что выступит на Кубке Лэйвера — 2026 в составе команды мира.

«Для меня всегда большая честь быть частью команды мира. Возможность провести неделю с такими легендами, как Андре и Пэт, учиться у них и соревноваться вместе с этой группой — это то, что я очень ценю и чего больше нигде не встретишь. У меня уже есть много замечательных воспоминаний о Кубке Лэйвера, и я с нетерпением жду возможности снова выйти на трассу в Лондоне с ребятами», — приводит слова Шелтона пресс-служба турнира.

Ранее своё участие в турнире подтвердили американец Тейлор Фриц, австралиец Алекс де Минор, испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев.

В 2026 году Кубок Лэйвера вернется в Лондон и на арену The O2, где в 2022 году Роджер Федерер сыграл свой последний матч в карьере.

Материалы по теме
Фото
Бен Шелтон опубликовал пост, посвящённый скончавшейся бабушке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android