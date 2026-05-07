Бен Шелтон подтвердил, что сыграет на Кубке Лэйвера — 2026

Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон подтвердил, что выступит на Кубке Лэйвера — 2026 в составе команды мира.

«Для меня всегда большая честь быть частью команды мира. Возможность провести неделю с такими легендами, как Андре и Пэт, учиться у них и соревноваться вместе с этой группой — это то, что я очень ценю и чего больше нигде не встретишь. У меня уже есть много замечательных воспоминаний о Кубке Лэйвера, и я с нетерпением жду возможности снова выйти на трассу в Лондоне с ребятами», — приводит слова Шелтона пресс-служба турнира.

Ранее своё участие в турнире подтвердили американец Тейлор Фриц, австралиец Алекс де Минор, испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев.

В 2026 году Кубок Лэйвера вернется в Лондон и на арену The O2, где в 2022 году Роджер Федерер сыграл свой последний матч в карьере.