Видео: Марат Сафин готовит Андрея Рублёва к первому матчу на «Мастерсе» в Риме
14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв провёл тренировку со своим тренером двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира Маратом Сафиным перед матчем второго круга на «Мастерсе» в Риме (Италия). Передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
Рим (м). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 12:00 МСК
Андрей Рублёв
Не начался
Миомир Кецманович
На старте соревнований в Риме Рублёв сыграет с сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем, который занимает 70-ю строчку рейтинга ATP. Встреча пройдёт в пятницу, 8 мая.
Соревнования в Риме проходят с 6 по 17 мая. Действующий чемпион соревнований — вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает участия в турнире из-за травмы.
