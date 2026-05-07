Видео: Марат Сафин готовит Андрея Рублёва к первому матчу на «Мастерсе» в Риме

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв провёл тренировку со своим тренером двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира Маратом Сафиным перед матчем второго круга на «Мастерсе» в Риме (Италия). Передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

На старте соревнований в Риме Рублёв сыграет с сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем, который занимает 70-ю строчку рейтинга ATP. Встреча пройдёт в пятницу, 8 мая.

Соревнования в Риме проходят с 6 по 17 мая. Действующий чемпион соревнований — вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает участия в турнире из-за травмы.